Peacemaker | James Gunn e John Cena sulla sessualità di Christopher Smith | È aperto quasi a tutto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il regista diJamse il suo protagonistaconfermano ladel personaggio diha finalmente fatto il suo debutto sugli schermi d'oltreoceano, e una cosa che ormai è chiara, ed è stata confermata anche da, è che, quando si tratta di definire la sua, è di mentalità piuttosto aperta. Come hanno raccontato in un'intervista con Empire Magazine riportata anche da Slash Film,potrà anche essere un bastardo per certi versi, ma per altri è alquanto progressista. "Leota Adebayo è il suo completo opposto in ...