La previsione di Crosetto | Il prossimo step degli scoop

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : previsione Crosetto

il Giornale

" Il settore " conclude Luca, presidente di Confartigianato Cuneo - è fondamentale per l'... attingendo dal 'tesoretto' che ha incassato il Fisco sull'Iva pagata per le accise; la..." Il settore " conclude Luca, presidente di Confartigianato Cuneo - è fondamentale per l'... attingendo dal 'tesoretto' che ha incassato il Fisco sull'Iva pagata per le accise; la...Motivo per cui Guido Crosetto ha provato ad avanzare una previsione che, anche se in chiave del tutto ironica, dà il segno del livello raggiunto in Italia. Il fondatore di Fratelli d'Italia e ...Motivo per cui Guido Crosetto ha provato ad avanzare una previsione che, anche se in chiave del tutto ironica, dà il segno del livello raggiunto in Italia. La "profezia" di Crosetto Il fondatore di ...