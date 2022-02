Gf Vip, Dopo la puntata succede di tutto, Alex Belli finalmente si dichiara e passa la notte proprio con lei. Scoppia il putiferio (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli è tornato nella Casa del GF Vip. Come c’era da aspettarsi l’attore di CentoVetrine non ha fatto che portare scompiglio tra i Vipponi. Nella notte Dopo la puntata di ieri, 14 febbraio 2022, la “moglie” di Belli, Delia Duran, è stata al centro del caos. La modella venezuelana si è scontrata faccia a faccia con il 39enne e con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che l’hanno attaccata per aver baciato Barù mancando di rispetto a Jessica Selassiè. La 33enne è anche stata criticata da Soleil Sorge, che a causa della telenovela con Delia e Alex sta perdendo sempre più il consenso del pubblico. Ecco cosa è successo nel dettaglio. GF Vip Alex Belli e Delia Duran, il botta e risposta Alex Belli è ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022)è tornato nella Casa del GF Vip. Come c’era da aspettarsi l’attore di CentoVetrine non ha fatto che portare scompiglio tra i Vipponi. Nellaladi ieri, 14 febbraio 2022, la “moglie” di, Delia Duran, è stata al centro del caos. La modella venezuelana si è scontrata faccia a faccia con il 39enne e con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che l’hanno attaccata per aver baciato Barù mancando di rispetto a Jessica Selassiè. La 33enne è anche stata criticata da Soleil Sorge, che a causa della telenovela con Delia esta perdendo sempre più il consenso del pubblico. Ecco cosa è successo nel dettaglio. GF Vipe Delia Duran, il botta e rispostaè ...

