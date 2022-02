Cisgiordania | palestinese colpito a morte da soldati

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un giovane- Nidal al - Barghuti, 20 anni - è statooggi dal fuoco di militari israeliani durante disordini verificatisi nel villaggio di Nabih Saleh, presso Ramallah, in ...

... presso Ramallah, in. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficialeWafa. La radio militare israeliana ha confermato l'episodio. Secondo questa fonte, una ventina di ...Gerusalemme, 15 feb 15:25 - Unè stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle Forze di difesa israeliane nel villaggio di Nabi Saleh, a nord ovest...(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 FEB - Un giovane palestinese - Nidal al-Barghuti, 20 anni - è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani durante disordini verificatisi nel villaggio di Nabih ...Palestine Chronicle. A seguito di un’escalation della violenza dei coloni contro i civili palestinesi in tutta la Cisgiordania occupata, un gruppo rabbinico per i diritti umani del Nord America ha ...