Cateno De Luca e Grazia Di Michele | Invisibili | una canzone e un video per la baraccopoli di Messina e le favelas in tutto il mondo

Ieri, giorno di San Valentino, Cateno DE Luca si è dimesso da Sindaco di Messina perché concorrerà alle elezioni di Governatore della Sicilia. Era l'occasione perfetta per pubblicare un progetto che ha creato insieme a Grazia DI Michele: "Invisibili". La coincidenza è che avevo Grazia in studio perché era venuta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per mostrare il video del mantra "Lasciati amare" e cantare Marisa Sannia, a cui sta dedicando uno spettacolo teatrale. Così ci siamo collegati con Cateno De Luca nel giorno in cui stava salutando tutti i suoi concittadini e le istituzioni. Alla fine Rosalia De Sousa, cantante brasiliana, era commossa dopo aver visto il video.

