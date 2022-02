Albertini su Kessie: 'Contestarlo non serve, ma lui faccia chiarezza' (Di martedì 15 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

zazoomblog : Albertini: “Tifosi non fischiate Kessié: è dannoso per il Milan” - #Albertini: #“Tifosi #fischiate - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Albertini: 'Fischiare Kessie non serve, ma lui faccia chiarezza' - salvatorecozza1 : RT @AloBrasil1974: Albertini alla GDS su Kessiè: “Abbiamo fatto a meno di Maldini, Baresi, Van Basten…Se siamo andati avanti senza di loro… - _schiaffino__ : 'In caso di addio di Kessie non bisogna fare drammi: abbiamo fatto a meno di Maldini in campo, Baresi, Van Basten.… - sportli26181512 : Albertini: 'Fischiare Kessie non serve': In una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Demetrio Albertini p… -