Striscia la Notizia, tornano a condurre Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo appuntamento questa sera con Striscia la Notizia: tornano a condurre Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone di Striscia la Notizia per una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece, Greggio condurrà insieme a Silvia Toffanin, mentre Iacchetti sarà impegnato in una tournée teatrale. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo appuntamento questa sera conlaedStasera, lunedì 14 febbraio 2022,eddietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone dilaper una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece,condurrà insieme a Silvia Toffanin, mentresarà impegnato in una tournée teatrale. Leggi ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - Floramariposa3 : RT @Notiziario_NC: ?? l'11 a Striscia la Notizia le veline hanno ballato sulle note di 'Pretty Please' di Jackson Wang. Già in precedenza a… - _baekhyunvelvet : RT @Notiziario_NC: ?? l'11 a Striscia la Notizia le veline hanno ballato sulle note di 'Pretty Please' di Jackson Wang. Già in precedenza a… - ahgaseee852g7 : RT @Notiziario_NC: ?? l'11 a Striscia la Notizia le veline hanno ballato sulle note di 'Pretty Please' di Jackson Wang. Già in precedenza a… - EmDiPi_70 : RT @YamanFanPageIta: #ViolaComeIlMare, come era già stato annunciato da Luca Bernabei, dovrebbe andare in onda verso metà aprile. Qui il nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Striscia la Notizia, Silvia Toffanin? "Ecco perché prende il posto di Enzo Iacchetti": la soffiata, ora tutto torna... Riflettori puntati su Striscia la Notizia . Già, perché la prossima settimana, lunedì 21 febbraio, esordirà dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 Silvia Toffanin . Una prima assoluta per lei nel format ideato da ...

Luca Abete aggredito a Caivano (Napoli) Ancora un' aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (Napoli), mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione si è surriscaldata ...

Striscia la notizia svela una falla di Facebook: la fallacia delle... - News Striscia la notizia Luca Abete aggredito ancora nell'inchiesta a Caivano sui ricambi di auto Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano, mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro ...

Luca Abete aggredito ancora nell'inchiesta Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano, mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro ...

Riflettori puntati sula. Già, perché la prossima settimana, lunedì 21 febbraio, esordirà dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 Silvia Toffanin . Una prima assoluta per lei nel format ideato da ...Ancora un' aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (Napoli), mentre l'inviato dilastava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero. La situazione si è surriscaldata ...Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano, mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro ...Ancora un'aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano, mentre l'inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro ...