Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento Isee e modifiche agli importi percepiti (Di lunedì 14 febbraio 2022) A gennaio l’importo di Reddito e Pensione di Cittadinanza potrebbe subire variazioni a seguito dell’aggiornamento dei valori Isee operato dall’INPS. A renderlo noto è lo stesso Istituto con il messaggio del 3 febbraio 2022 numero 548. L’operazione prevede la sostituzione di una serie di importi “datati” prelevati dall’Isee, relativi ai trattamenti assistenziali percepiti dai beneficiari del Reddito, con le medesime somme attualmente in corso di erogazione. Dal momento che questi valori impattano sul Reddito familiare e, di conseguenza, sull’importo e sulla spettanza del sussidio, l’INPS segnala possibili variazioni nelle somme erogate a titolo di Reddito e Pensione di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) A gennaio l’importo didipotrebbe subire variazioni a seguito dell’dei valorioperato dall’INPS. A renderlo noto è lo stesso Istituto con il messaggio del 3 febbraio 2022 numero 548. L’operazione prevede la sostituzione di una serie di“datati” prelevati dall’, relativi ai trattamenti assistenzialidai beneficiari del, con le medesime somme attualmente in corso di erogazione. Dal momento che questi valori impattano sulfamiliare e, di conseguenza, sull’importo e sulla spettanza del sussidio, l’INPS segnala possibili variazioni nelle somme erogate a titolo didi ...

EugenioBusin : @pdnetwork @serracchiani Finchè ci sono giovani in forza col reddito di fannullanza in tasca e la gente che ha il l… - CORDESCOM : RT @Alexanderxxvii1: Si parla tanto dell'agonia dell'INPS. I lavoratori devono versare contributi per più di 40anni per avere una misera p… - Fedorskj : @daoggipiudiieri Per aggiungere sale sulla ferita...con questo reddito che pensione uno può aspettarsi? È inevitabi… - GMarmurin : Video Facebook titolo L'IMPEDITO DELL'ANNO! era un ragazzo che non riusciva a manovrare un transpallet , ci provav… - di_reddito : RT @PensioneINPS: @di_reddito -