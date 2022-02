Ragusa-Catania | le previsioni del cronoprogramma

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 14 febbraio 2022)– Dopo il superamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti il 9 febbraio, si attende la pubblicazione, che di solito avviene entro 7/10 giorni, e si può passare a quanto previsto nel: Fine redazione del progetto, procedure, appalto e consegna dei lavori entro giugno 2022 (si veda il documento allegato). Da fonti di prima mano di assoluta affidabilità, risulta al Comitato che non si è stati con le mani in mano e sono già avanzati: il monitoraggio ambientale, gli scavi archeologici e le interlocuzioni operative con gli enti interferenti così come le procedure di espropriazione dei terreni coinvolti nei cantieri. In questi giorni, poi, si stanno approfondendo le ulteriori verifiche per gli adeguamenti dei prezzi e Anas lo sta facendo incorporando i nuovi prezzi ...