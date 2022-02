Putin si è spinto troppo oltre. La via d’uscita secondo il prof. Bozzo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Guerra assai poco probabile, ma non impossibile. Così, fino a pochi giorni or sono, poteva essere descritto l’esito della crisi in corso in Ucraina. Da allora qualcosa è cambiato. Oggi la guerra è possibile, sebbene non ancora molto probabile. Per tentare un’analisi di cosa sta accadendo e di quali potrebbero essere gli sviluppi del conflitto occorre prendere le mosse da tre assunti. Primo, ogni conflitto che non sia “puro” o totale, inclusi perciò gran parte dei conflitti armati, è una situazione negoziale. Ciò significa che se è vero che gli avversari mirano al raggiungimento di obbiettivi non compatibili è altrettanto vero che hanno anche interessi comuni. secondo, in qualsiasi conflitto le controparti agiscono in una condizione di “interazione strategica”. Le mosse di ognuna dipenderanno, cioè, non solo dai mezzi di diversa natura impiegati al fine del ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Guerra assai poco probabile, ma non impossibile. Così, fino a pochi giorni or sono, poteva essere descritto l’esito della crisi in corso in Ucraina. Da allora qualcosa è cambiato. Oggi la guerra è possibile, sebbene non ancora molto probabile. Per tentare un’analisi di cosa sta accadendo e di quali potrebbero essere gli sviluppi del conflitto occorre prendere le mosse da tre assunti. Primo, ogni conflitto che non sia “puro” o totale, inclusi perciò gran parte dei conflitti armati, è una situazione negoziale. Ciò significa che se è vero che gli avversari mirano al raggiungimento di obbiettivi non compatibili è altrettanto vero che hanno anche interessi comuni., in qualsiasi conflitto le controparti agiscono in una condizione di “interazione strategica”. Le mosse di ognuna dipenderanno, cioè, non solo dai mezzi di diversa natura impiegati al fine del ...

