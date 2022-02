PSG, il grande ex ai box col Real: Sergio Ramos indisponibile (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Per l’ex capitano dei Blancos niente andata degli ottavi L’ultimo report medico del PSG conferma l’indisponibilità di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo resterà in infermeria almeno per un’altra settimana, di fatto saltando la finale anticipata di domani sera. Il centrale andaluso non è mai stato particolarmente in forma nel corso di questa stagione e manifesta il problema al polpaccio da fine gennaio. L’appuntamento tra Sergio Ramos e il Real Madrid è dunque rimandato alla gara di ritorno che si disputerà a inizio marzo al Bernabéu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Per l’ex capitano dei Blancos niente andata degli ottavi L’ultimo report medico del PSG conferma l’indisponibilità di. Il difensore spagnolo resterà in infermeria almeno per un’altra settimana, di fatto saltando la finale anticipata di domani sera. Il centrale andaluso non è mai stato particolarmente in forma nel corso di questa stagione e manifesta il problema al polpaccio da fine gennaio. L’appuntamento trae ilMadrid è dunque rimandato alla gara di ritorno che si disputerà a inizio marzo al Bernabéu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

