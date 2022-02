Jay White: “Non solo AEW, potreste vedermi anche a RAW o SmackDown” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La star della New Japan Pro-Wrestling Jay White ha debuttato a sorpresa in AEW lo scorso mercoledì, durante la puntata settimanale di Dynamite. Ora, in un’intervista con il podcast Strong Style, White suggerisce che il pubblico potrebbe quasi aspettarsi di vederlo in una promotion qualsiasi negli Stati Uniti. Jay White alla conquista del palinsesto? White ha detto: “Mi ci vedrei ad apparire in televisione di lunedì o venerdì, a questo ritmo, sapete? Lunedì a RAW. Chi lo sa? Magari mercoledì sarò a Dynamite, poi venerdì a Rampage, ed ehi, magari anche SmackDown. Mi vedo bene anche lì. E poi sabato me ne torno ad IMPACT”. Il contatto in AEW White ha anche rivelato qual è stato il wrestler a metterlo in contatto con ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022) La star della New Japan Pro-Wrestling Jayha debuttato a sorpresa in AEW lo scorso mercoledì, durante la puntata settimanale di Dynamite. Ora, in un’intervista con il podcast Strong Style,suggerisce che il pubblico potrebbe quasi aspettarsi di vederlo in una promotion qualsiasi negli Stati Uniti. Jayalla conquista del palinsesto?ha detto: “Mi ci vedrei ad apparire in televisione di lunedì o venerdì, a questo ritmo, sapete? Lunedì a RAW. Chi lo sa? Magari mercoledì sarò a Dynamite, poi venerdì a Rampage, ed ehi, magari. Mi vedo benelì. E poi sabato me ne torno ad IMPACT”. Il contatto in AEWharivelato qual è stato il wrestler a metterlo in contatto con ...

