Infortuni Politano e Lobotka | out col Barcellona | ecco tempi di recupero e data del rientro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Goal News ?infortunati - nessuna buona notizia dall'infermeria dopo il pareggio con l'Inter. Nessuna notizia per far sorridere Luciano Spalletti: secondo il sito ufficiale del Napoli, Matteoè stato sottoposto in mattinata a esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato un allungamento del muscolo soleo della gamba destra. Così, dopo Lozano, ancheha alzato bandiera bianca per il doppio con il. Fuori anche Stanislav: l'esame dello slovacco di questa mattina ha mostrato un lieveo al tendine del ginocchio alla coscia destra, ma c'è notizia suididei due giocatori dell'SSC a Napoli,cosa ha riportato Il Mattino al ritorno Online ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il Napoli perde sia Politano che Lobotka: l'esito degli esami ?? - infoitsport : Infortuni Politano e Lobotka, CdS: salteranno tre partite, fuori per almeno due settimane - pccpla : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il Napoli perde sia Politano che Lobotka: l'esito degli esami ?? - infoitsport : Ufficiale – Infortuni di Politano e Lobotka: il comunicato della SSC Napoli - sportli26181512 : Napoli, brutte notizie per Spalletti: Politano e Lobotka si sono infortunati -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Politano

e Lobotka, le ultime Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport nella sua edizione online, i due saranno fuori certamente per la gara di Europa League ma non saranno ...e Lobotka - Non arrivano buone notizie dall'infermeria della SSC Napoli dopo il pari con l' Inter . Notizie che non fanno sorridere Luciano Spalletti : come riportato dal sito ...Luciano Spalletti ha dovuto fronteggiare a tante assenze causa infortuni. Purtroppo per lui arrivano altre brutte notizie. Infatti, proprio poco fa, sono arrivati gli esiti degli esami clinici a cui ...SSCN- Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui ...