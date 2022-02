I cittadini Ue chiedono una nuova politica migratoria e un esercito comune (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono riuniti a Maastricht, il luogo dove 30 anni fa è stato firmato il Trattato sull’Unione europea, con l’obiettivo di riformarla: i cittadini del Panel 4 della Conferenza sul Futuro dell’Europa hanno discusso i temi della migrazione e dell’Unione europea nel mondo. Il risultato è in 40 raccomandazioni che saranno discusse nella sessione plenaria del Parlamento europeo. Come e forse più che negli altri due Citizens’ Panel svoltisi finora, le proposte si inseriscono quasi tutte nel solco di iniziative già avanzate dalla Commissione o discusse dall’Europarlamento. esercito europeo no, contingente militare sì Se la città del Limburgo evoca un momento cruciale nella storia comunitaria, la location prescelta non è suggestiva tanto quanto l’Istituto universitario europeo di Firenze o il College of Europe e il Palazzo della Cultura e della Scienza di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono riuniti a Maastricht, il luogo dove 30 anni fa è stato firmato il Trattato sull’Unione europea, con l’obiettivo di riformarla: idel Panel 4 della Conferenza sul Futuro dell’Europa hanno discusso i temi della migrazione e dell’Unione europea nel mondo. Il risultato è in 40 raccomandazioni che saranno discusse nella sessione plenaria del Parlamento europeo. Come e forse più che negli altri due Citizens’ Panel svoltisi finora, le proposte si inseriscono quasi tutte nel solco di iniziative già avanzate dalla Commissione o discusse dall’Europarlamento.europeo no, contingente militare sì Se la città del Limburgo evoca un momento cruciale nella storia comunitaria, la location prescelta non è suggestiva tanto quanto l’Istituto universitario europeo di Firenze o il College of Europe e il Palazzo della Cultura e della Scienza di ...

