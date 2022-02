Gli hacker che guadagnano truffando i bambini su Roblox (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roblox è una piattaforma di gaming tra le più importanti e frequentate. Vice ha scoperto che diversi utenti, soprattutto minori, sono stati truffati nell’ultimo periodo. Si tratta di azioni messe in piedi da hacker che, attraverso il furto delle identità degli utenti, hanno sottratto dei beni virtuali ai giocatori e li hanno rivenduti a loro nome, convertendo il valore virtuale del bene in denaro o in criptomoneta. LEGGI ANCHE > Roblox è tornato online dopo 60 ore di stop Truffa su Roblox, diversi utenti sono stati truffati Alcuni utenti si sono accorti della truffa perché i loro account erano stati manomessi: non era più possibile entrare nella piattaforma attraverso la password precedentemente impostata e nemmeno cambiando le password in un secondo momento. Alcuni oggetti virtuali che gli utenti di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022)è una piattaforma di gaming tra le più importanti e frequentate. Vice ha scoperto che diversi utenti, soprattutto minori, sono stati truffati nell’ultimo periodo. Si tratta di azioni messe in piedi dache, attraverso il furto delle identità degli utenti, hanno sottratto dei beni virtuali ai giocatori e li hanno rivenduti a loro nome, convertendo il valore virtuale del bene in denaro o in criptomoneta. LEGGI ANCHE >è tornato online dopo 60 ore di stop Truffa su, diversi utenti sono stati truffati Alcuni utenti si sono accorti della truffa perché i loro account erano stati manomessi: non era più possibile entrare nella piattaforma attraverso la password precedentemente impostata e nemmeno cambiando le password in un secondo momento. Alcuni oggetti virtuali che gli utenti di ...

