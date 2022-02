Funerale di stato per Rahul Bajaj | padre della ' Vespa indiana'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è svolta nella città di Pune, con tutti gli onori di, la cremazione dell'industriale, morto a 83 anni. Rampollo di una delle famiglie più in vista del paese, nato a Calcutta, ...

Advertising

Black_28____ : @Giampie27342661 @PetrazzuoloF @PieroSansonetti Cambiati il catetere...a te nn serve pregare,neanche un miracolo ti… - Ariel48536344 : RT @Cri10872801: @cettagaro Quel giorno abbiamo pianto tutti…è stato il funerale della Politica con la P maiuscola. Ecco perché ho usato qu… - Claudia49452421 : Le denunce di tortura non si limitavano alla violenza fisica. Jehan Abu Romy, la madre di un detenuto (18), ha dich… - Cri10872801 : @cettagaro Quel giorno abbiamo pianto tutti…è stato il funerale della Politica con la P maiuscola. Ecco perché ho u… - zancle78 : @Crudeli45198835 Travaglio e funerale è stato già detto? -

Ultime Notizie dalla rete : Funerale stato

ANSA Nuova Europa

... nato a Calcutta, Rahul Bajaj era noto come il padre del leggendario scooter Chetak, la 'Vespa indiana', che, lanciato nel 1972, ha venduto centinaia di migliaia di esemplari ed èil mezzo di ...'Un grande lavoratore - ricordano gli amici - Cippo è sempreuna persona con il sorriso. ... Ilsarà celebrato in Duomo.Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...Cronaca - Nessuno si è chiesto che fine avesse fatto quella donna, che è stata ritrovata soltanto un paio di giorni fa in avanzato stato di decomposizione dai Vigili del Fuoco. Una vicenda angosciante ...