Draghi da supplente ad arbitro invocato

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Non ci siamo ancora liberati dall’incubo della pandemia che ne dobbiamo affrontare uno nuovo, altrettanto inaspettato e parimenti devastante sul piano economico: il caro bollette. Non è tutto. Si riaffaccia anche una vecchia conoscenza degli anni Settanta: l’inflazione, insaziabile divoratrice del potere d’acquisto dei percettori di reddito fisso, la maggioranza degli italiani.fa quello che può, ma non c’è da farsi troppe illusioni. Le misure allo studio saranno inesorabilmente troppo poco rispetto alle attese e alle necessità di famiglie e imprese. Pandemia, caro bollette, inflazione, debito pubblico da capogiro, tassi d’interesse in salita, spread in tensione: anche un governo che contasse sul sostegno corale di una maggioranza davvero solidale avrebbe il suo bel da fare per superare una sfida di questa portata.

Advertising

ItalianPolitics : @comedian72 @alfredoferrante Intanto Brunetta è Min. e capodelegazione di FI in Governo , nonché eventuale voce sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi supplente

L'Eco di Bergamo

"Apprezzo la promessa del presidente del consigliodi affrontare a breve il problema - ... l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, al presidentedi Ausir, Marcello Del ......della Sera il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che si dice d'accordo con Mariocon ...graduatorie anche per reclutare il ruolo insegnante quindi sconfiggere la precarietà e la...Draghi fa quello che può, ma non c’è da farsi troppe illusioni ... Insomma, la sua doveva essere una supplenza temporanea, in attesa dell’auspicabile superamento dell’emergenza. Purtroppo per noi, ...Lo stesso Draghi, la scorsa settimana aveva annunciato un intervento ... l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, al presidente supplente di Ausir, Marcello Del Zotto e, per conoscenza ...