Dop economy tiene nel 2020 | vale 16 | 6 mld

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Nel 2020, in piena pandemia covid, la Dop economy ha tenuto raggiungendo 16,6 miliardi di valore alla produzione con una perdita del 2%. Un valore quello dei prodotti Dop e Igp che rappresenta il 19% del fatturato totale dell'agroalimentare italiano e, una fetta importante delle esportazioni nazionali di settore con 9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari al 20%. Sono questi i principali dati che emergono dal XIX Rapporto Ismea-Qualivita, presentato oggi al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Un risultato che conferma il ruolo esercitato nei territori, grazie al lavoro svolto da 200 mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e vino. De da una parte si interrompe il trend di crescita del settore, ininterrotto negli ultimi dieci anni, dall'altra in un passaggio di difficoltà straordinaria si ...

Ultime Notizie dalla rete : Dop economy Ismea - Qualività: valore Dop Economico concentrato nel Nord Italia L'agroalimentare italiano che coinvolge la cosiddetta 'Dop Economy' e comprende prodotti Dop, Igp ed Stg coinvolge oggi oltre 86mila operatori, 165 Consorzi autorizzati e 46 organismi di controllo. Nel 2020 raggiunge i 7,3 miliardi di euro di valore alla ...

Ismea - Qualivita: Veneto supera E. Romagna per valore Dop Economy Nel 2020 il Veneto ha superato l'Emilia Romagna per valore economico delle filiere a Indicazione Geografica. Secondo il XIX rapporto Ismea - Qualivita sulla Dop economy, presentato oggi a Roma, le prime cinque regioni che superano 1 miliardo di euro di valore economico delle filiere IG sono Veneto (3,7 miliardi di euro), Emilia - Romagna (3,3 miliardi), ...

Patuanelli: "Dop economy fondamentale per il made in Italy"

Export DOP IGP: variano le dinamiche ma si conferma il valore delle esportazioni IG Nell'anno segnato dalla pandemia, che ha messo in discussione molti fattori alla base dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo, la Dop economy ha confermato il ruolo esercitato nei territori ...

Dop economy tiene nel 2020, vale 16,6 mld Roma, 14 feb. Nel 2020, in piena pandemia covid, la Dop economy ha tenuto raggiungendo 16,6 miliardi di valore alla produzione con una perdita del 2%. Un valore quello dei prodotti Dop e Igp che ...

