Tennis, Fabio Fognini: “Il gioco moderno non mi piace: mi diverto poco” (Di domenica 13 febbraio 2022) Fabio Fognini, unico giocatore italiano ad aver vinto un Masters1000 (Montecarlo 2019), fatica a trovare una sua dimensione in questa fase della sua carriera. Il peso dei 34 anni e di un fisico anche molto sollecitato sono fattori che stanno incidendo nel Tennis del ligure. Lo sport con racchetta e pallina sta prendendo un piega molto precisa: tanta potenza da fondo e scambi sull’uno-due. Un futuro che per chi ha avuto altri modelli si fa fatica ad accettare e solo grazie ad autentici fenomeni come Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer (sano) si è un po’ ritardato. A Buenos Aires, dove è stato sconfitto da Federico Delbonis, il ligure ha fatto alcune valutazioni interessanti: “Il Tennis di oggi non mi piace. Quando smetterò, non lo guarderò“, le parole di Fabio. ATP Buenos Aires ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022), unico giocatore italiano ad aver vinto un Masters1000 (Montecarlo 2019), fatica a trovare una sua dimensione in questa fase della sua carriera. Il peso dei 34 anni e di un fisico anche molto sollecitato sono fattori che stanno incidendo neldel ligure. Lo sport con racchetta e pallina sta prendendo un piega molto precisa: tanta potenza da fondo e scambi sull’uno-due. Un futuro che per chi ha avuto altri modelli si fa fatica ad accettare e solo grazie ad autentici fenomeni come Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer (sano) si è un po’ ritardato. A Buenos Aires, dove è stato sconfitto da Federico Delbonis, il ligure ha fatto alcune valutazioni interessanti: “Ildi oggi non mi. Quando smetterò, non lo guarderò“, le parole di. ATP Buenos Aires ...

