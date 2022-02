Salernitana, un punto che serve a poco (Di domenica 13 febbraio 2022) di Fabio Setta GENOVA – Secondo risultato utile consecutivo. Non era mai successo in questa stagione. Però, in due scontri diretti, nelle due partite dopo la rivoluzione targata Iervolino-Sabatini, la Salernitana ha racimolato appena due punti. Dopo quello con lo Spezia, i granata hanno impattato sul campo del Genoa, giocando una gara poco propositiva, a tratti troppo rinunciataria. In quella che era stata definita la gara spartiacque dal ds Sabatini, la paura di perdere unita alle condizioni fisiche non eccelse dei nuovi arrivati possono spiegare solo in parte la prestazione della squadra di Colantuono, da cui ci si attendeva qualcosa di più. La Salernitana ha avuto la bravura di capitalizzare al meglio l’unica vera occasione creata. Allo scadere del primo tempo lo spunto di Verdi con la sponda di Djuric ha permesso a ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 13 febbraio 2022) di Fabio Setta GENOVA – Secondo risultato utile consecutivo. Non era mai successo in questa stagione. Però, in due scontri diretti, nelle due partite dopo la rivoluzione targata Iervolino-Sabatini, laha racimolato appena due punti. Dopo quello con lo Spezia, i granata hanno impattato sul campo del Genoa, giocando una garapropositiva, a tratti troppo rinunciataria. In quella che era stata definita la gara spartiacque dal ds Sabatini, la paura di perdere unita alle condizioni fisiche non eccelse dei nuovi arrivati possono spiegare solo in parte la prestazione della squadra di Colantuono, da cui ci si attendeva qualcosa di più. Laha avuto la bravura di capitalizzare al meglio l’unica vera occasione creata. Allo scadere del primo tempo lo sdi Verdi con la sponda di Djuric ha permesso a ...

