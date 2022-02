Lutto improvviso a Vite al limite | è morto uno dei volti più discussi del programma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lutto improvviso

Laura Chiatti ha perso la sua grande amica Elena Giorgelli , perugina scomparsa a soli 41 anni per un malore. La Chiatti si lascia andare ad una dedica molto toccante in cui sottolinea lo ...Un graveha colpito Laura Chiatti , è stata la stessa attrice ad annunciarlo attraverso uno struggente ... Così Laura Chiatti ha detto addio all'amica venuta a mancare, sembrerebbe, all'. ...Una morte improvvisa quella di uno dei volti più discussi del programma di Real Time, Vite al limite: lutto per la trasmissione Uno dei volti più discussi del programma Vite al limite, di Real Time, è ...“Solo tre giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie – ha concluso Chiatti nel post – Che tu possa rinascere, e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di ...