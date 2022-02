GF Vip | Delia Duran provoca Antonio Medugno | “Voglio sco**re con te”

(Di domenica 13 febbraio 2022)ha ormai dichiarato apertamente il suo interesse nei confronti die non perde occasione per stuzzicarlo. A un certo punto ieri, mentre i due erano sdraiati a letto, la moglie di Alex Belli ha bisbigliato una frase all’orecchio del Tiktoker. I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno udito distintamente le parole, poi riportate anche dalla blogger Deianira Marzano: “Muoio dalla voglia dicon te”. “Con me?” ha risposto, ridendo e affermando che qualora la frase disi fosse sentita, in puntata lunedì sarebbe successo un casino. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Basciano imita e deride Alex Belli: la reazione diAlessandro Basciano ha ironizzato ...

Dentro la casa del Grande Fratelloha infatti ammesso: "Me lo hanno imposto, la mia fidanzata ...Duran usa Antonio Medugno per far ingelosire Alex Belli?/ "Occhio per occhio.." Antonio ...... si legge nel comunicato del 'Grande Fratello'. 'Ogni coppia proverà a mangiare dieci ...Duran , invece, prende sul serio la sfida e divora un bastoncino dopo l'altro insieme ad Antonio ...Nella Casa del Gf Vip continua a tenere banco il pericolo avvicinamento della prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini all’ultimo arrivato, il tiktoker Antonio Medugno. Negli ...Adesso Delia sembra essere attratta dal neo concorrente del Gf Vip e tenta di avvicinarsi sempre di più. I due hanno un buon feeling, ma Antonio non vuole assecondare l’amicizia speciale per non ...