Danilo salva la Juventus, all’Atalanta non basta Malinovskyi: per il quarto posto è tutto aperto (Di domenica 13 febbraio 2022) Juventus e Atalanta si fanno definitivamente da parte per la lotta scudetto, se mai ci avevano precedentemente sperato. Sono loro le due squadre che si giocheranno il quarto posto e nello scontro diretto arriva un pareggio giusto nella sostanza ma che per come è maturato costituisce due punti persi per la squadra di Gasperini e un punto guadagnato per quella di Allegri, che però fa tanti passi indietro. Contro la Dea non è mai facile, è vero, ma sono stati tanti gli sbandamenti ed essere passati sotto, con tanto di traversa che ha negato il 2-0, non è un buon segno. Ciò che però rende quel colpo di testa di Danilo al 92? uno degli snodi fondamentali della stagione bianconera è che, appunto, prima della rivoluzione di gennaio questi episodi favorevoli si trovavano solo col lumicino, mentre ora, tra Sassuolo in Coppa ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022)e Atalanta si fanno definitivamente da parte per la lotta scudetto, se mai ci avevano precedentemente sperato. Sono loro le due squadre che si giocheranno ile nello scontro diretto arriva un pareggio giusto nella sostanza ma che per come è maturato costituisce due punti persi per la squadra di Gasperini e un punto guadagnato per quella di Allegri, che però fa tanti passi indietro. Contro la Dea non è mai facile, è vero, ma sono stati tanti gli sbandamenti ed essere passati sotto, con tanto di traversa che ha negato il 2-0, non è un buon segno. Ciò che però rende quel colpo di testa dial 92? uno degli snodi fondamentali della stagione bianconera è che, appunto, prima della rivoluzione di gennaio questi episodi favorevoli si trovavano solo col lumicino, mentre ora, tra Sassuolo in Coppa ...

