‘Ciao Maschio’ | il pubblico premia la De Girolamo | share al 9 | 4%

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOttima partenza per la seconda stagione di Ciao Maschio su Rai1. Il programma di Nunzia De, in onda il sabato seconda serata, è partito con il 9,4% die 814.000 spettatori, mentre lo scorso anno si era attestato all’ 8,6%. Ospiti della prima puntata erano Michele Mirabella, Patrizio Oliva e Giovanni Scifoni, che hanno discusso di follie d’amore. Un primo appuntamento che ha consolidato, quindi, una passata stagione soddisfacente. La stessa conduttrice sui social si è detta contenta: ‘’Grazie per aver seguito Ciao Maschio, siamo ripartiti ancora meglio dello scorso anno. Rompere il ghiaccio non è mai facile, ma lo abbiamo fatto nel migliore dei modi’’. Appuntamento a sabato prossimo con la seconda puntata di Ciao Maschio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.