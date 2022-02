(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - Nella ripresa parte subito forte l'che ci prova con una conclusione di De Roon, Szczesny si allunga e respinge in angolo. La risposta dellaarriva con Dybala, l'argentino tenta un tiro a giro dal limite dell'area: palla alta. Al 10' ospiti vicini al vantaggio, sugli sviluppi di un angolo la palla carambola sul sinistro di Vlahovic che calcia di prima intenzione, Sportiello in tuffo devia. Al quarto d'ora altra chance bianconera con Rabiot che riceve palla dal fondo ma chiude troppo il piatto e la palla finisce sull'esterno della rete. Al 22' è la Dea a rendersi nuovamente pericolosa sull'asse Boga-Koopmeiners, conclusione dell'attaccante e spaccata del centrocampista che non arriva di un soffio sul pallone. Al 31' arriva il vantaggio nerazzurro ad opera di: spettacolare ...

Advertising

SkySport : ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ??… - TV7Benevento : Calcio: Danilo al 92' risponde a Malinovsky, 1-1 tra Atalanta e Juventus (2) - - TV7Benevento : Calcio: Danilo al 92' risponde a Malinovsky, 1-1 tra Atalanta e Juventus - - Corriere : Atalanta-Juve 1-1: perla di Malinovskyi su punizione, Danilo raddrizza nel recupero - SfoglioSport : Calcio: Serie A, Atalanta e Juve si dividono la posta [SFOGLIOSPORT]- E' finita in parità, 1-1, Atalanta-Juve, sfid… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Danilo

La striscia di risultati utili della Juve in campionato si allunga a 12 match, grazie a un colpo di testa a tempo scaduto diche risponde a Malinovskyi e fissa il risultato sull'1 - 1. La Juve resta così quarta, non recupera punti sulle tre di testa ma tiene a distanza la squadra di Gasparini, che deve recuperare una ...Al vantaggio dei padroni di casa al 76' con undi punizione di Malinovsky risponde al 92'con un colpo di testa. In classifica i bianconeri sono sempre quarti a quota 46 con due punti ...Il pareggio è arrivato in pieno recupero. Direttamente su calcio d’angolo, Danilo di testa ha risposto al gol di Malinovskyi, che era giunto al 32' della ripresa. Un punto a testa, i bianconeri ...Allo splendido gol su calcio di punizione di Malinovsky al 31' della ripresa, che spezza l'equilibrio al Gewiss Stadium, risponde Danilo con un colpo di testa al secondo minuto di recupero. Un punto ...