Atp Rotterdam 2022 | finalmente Auger-Aliassime | primo titolo in carriera | travolto Tsitsipas

Felix Auger-Aliassime è il campione dell'Atp 500 di Rotterdam 2022. Il tennista canadese ha travolto con un severo 6-4 6-2 Stefanos Tsitsipas in finale ed ha conquistato il suo primo titolo Atp. Una vittoria speciale che il classe 2000 ricorderà per tutta la carriera, specialmente perché gli consente di sfatare il tabù finali. Auger-Aliassime aveva infatti perso tutte e 7 le finali giocate in carriera (peraltro senza mai vincere un set). Sul cemento indoor olandese, però, ha fatto le cose in grande e non si è limitato a vincere, bensì ha dominato. Grazie a questo successo, Felix scavalca momentaneamente Ruud all'ottavo posto del ranking Atp.

