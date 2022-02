Atalanta Juventus 1-0 LIVE | Hateboer colpisce la traversa

(Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida del Gewiss Stadium. 2? Affondo di Morata – Lo spagnolo prova a farsi largo sulla sinistra, ma il suo traversone è facile preda della difesa dell’. 4? Tiro Vlahovic – Conclusione dalla lunga distanza del serbo, Sportiello si allunga e devia in corner. 6? Tentativo Vlahovic – Il serbo ci prova sulla destra, il suo traversone viene neutralizzato da ...

Alle 20.45 è iniziato il big match( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani chiude la giornata Spezia - Fiorentina, alle 20.45 (in diretta su Sky). Il tabellino di- ...Per gli addetti ai lavori è stato il migliore in campo nel primo tempo, per questo motivo Leonardo Bonucci è stato intervistato a bordo campo da Dazn nell'intervallo di. Un'intervista letteralmente sommersa dagli insulti. È stato difficile, per gli spettatori, cogliere le parole del difensore, bersagliato dai sostenitori della formazione ...79' Cambio nella Juventus: fuori Bonucci, dentro Cuadrado. Mentre Malinovskyi fa ancora il bello e il cattivo tempo saltando avversari come birilli. Serve De Ligt a metterci una pezza in calcio ...