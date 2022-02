Vaccini | dal 14 febbraio chiude l' hub di Grassina

(Di sabato 12 febbraio 2022)da lunedì 14l' h ub diche rimarrà quindi ancora in attività fino a domani domenica 13. La chiusura dell'hub nei locali Acli in via San Michele a Tegolaia è contestuale al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - domitillalovato : RT @ZombieBuster5: I rapporti Vaers ci raccontano una situazione 640 volte peggiore rispetto a quella emersa dal rapporto italiota (Aifa).… - b_1n0 : RT @ZombieBuster5: I rapporti Vaers ci raccontano una situazione 640 volte peggiore rispetto a quella emersa dal rapporto italiota (Aifa).… - Samira1577 : RT @MinervaMcGrani1: Buongiorno! Per chi fosse interessato al tema vaccini, sia dal punto medico che legislativo, vi consiglio alcuni testi… - AntaniCardani : RT @ZombieBuster5: I rapporti Vaers ci raccontano una situazione 640 volte peggiore rispetto a quella emersa dal rapporto italiota (Aifa).… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dal

Il Sole 24 ORE

...temperatura con termoscanner posizionati all'ingresso dei terminal e attivi nello scalo romano...parte di noi il contagio da Omicron causa una malattia molto meno grave e siamo protetti dai:...Chiude da lunedì 14 febbraio l' h ub di Grassina che rimarrà quindi ancora in attività fino a domani domenica 13. La chiusura dell'hub nei locali Acli in via San Michele a Tegolaia è contestuale al ...Sono poste in evidenza –nella summenzionata relazione – “le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) nell’anno di campagna vaccinale dal 27 ...Nel centro vaccinale di Grassina sono state effettuate complessivamente 4227 dosi di vaccino; 935 dall’inizio di febbraio ad oggi. Straordinario il lavoro svolto pur in poche settimane di apertura ...