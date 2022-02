Suso | Piatek | il 4 - 3 - 1 - 2 | il Milan di Giampaolo durò 7 giornate Rivincita con la Samp?

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lettura veloce degli undici in campo. Nomi sparsi: Reina,, Biglia,, Bonaventura, Conti. Che tra l'altro domani sarà un avversario. Di quelsono rimasti in pochi - Theo, Calabria, ...

Lettura veloce degli undici in campo. Nomi sparsi: Reina,, Biglia,, Bonaventura, Conti. Che tra l'altro domani sarà un avversario. Di quel Milan sono rimasti in pochi - Theo, Calabria, Kessie, Romagnoli -, ma il modulo è lo stesso: 4 - 3 - 3. ...... siamo proprio sicuri che ci sia stao un miglioramento? Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Caldara, (Musacchio) Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetà ( Bonaventura);, Calhanoglu. Ecco che una ...Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Caldara, (Musacchio) Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetà ( Bonaventura); Suso, Piatek, Calhanoglu. Ecco che una squadra di calcio è sì un'azienda che non può ...