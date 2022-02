L'ultima vittoria di Mario. Via libera al farmaco per il suicidio assistito: "Una svolta, finalmente" (Di sabato 12 febbraio 2022) La decisione a 16 mesi dalla sentenza della Consulta: il 45enne tetraplegico potrà morire. L'associazione Coscioni: "Fatto storico". I pro-vita: "Torna la pena di morte" Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) La decisione a 16 mesi dalla sentenza della Consulta: il 45enne tetraplegico potrà morire. L'associazione Coscioni: "Fatto storico". I pro-vita: "Torna la pena di morte"

Advertising

federicob95 : 8 punti tra Craig e Lawrence nella 250 West prima della pausa. Potrebbe essere l'ultima gara 'in difesa' per l'aust… - infoitsport : Serie A, Genoa-Salernitana da ultima spiaggia: in quota il Grifone cerca la prima vittoria interna - zazoomblog : Serie A Genoa-Salernitana da ultima spiaggia: in quota il Grifone cerca la prima vittoria interna - #Serie #Genoa-… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoOsasuna ?? Sabato scorso l'Osasuna ha conquistato un pareggio contro il Sevilla grazie ad un rigore… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ? ALLE 9:00 TORNIAMO LIVE SU FACEBOOK Con @RacuSangiu e i suoi ospiti analizziamo la nuova giornata olimpica, iniziata c… -