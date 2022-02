Ex Inter | Moses rinnova con lo Spartak Mosca | i dettagli

Advertising

HofficialNews : ????| #Inter, ti ricordi di Victor #Moses? Il nigeriano, titolare nello #SpartakMosca, ha rinnovato fino al 2024 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Moses

TUTTO mercato WEB

Non è la prima volta che l'punta su un giocatore infortunato, è capitato con Rafinha (che ha regalato molte gioie al pubblico interista), con, che ha disputato un buonissima stagione con ...Collins serveda calcio d'angolo, il tiro si stampa sulla traversa. Troost - Ekong! Raddoppia ... Umberto Tessier) Diretta/Empoli (risultato 1 - 0) streaming video Canale 5: sblocca Sanchez!...Piqued by the last week Friday’s violence at Oyun Baptist High School, Ijagbo in Kwara State over the wearing of Hijab, the state governor, Alhaji AbdulRahman AbdulRazaq yesterday constituted a ...Kwara State Governor, AbdulRahman AbdulRazaq, has constituted a 12-member Inter-Religious Council comprising ... Dr. Soburu Alaaya; Venerable Moses Lasisi Abegunde; Prof. Mrs Feyi Grace Adepoju ...