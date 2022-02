Charles M. Schulz e la creazione dei “Peanuts”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il giovaneha un rituale domenicale irrinunciabile. Nel sonnolento Minnesota provinciale degli anni 30 anche un paio di semplici fogli di carta stampata possono creare nuovi universi. Figuriamoci se sei un ragazzino di dieci anni sveglio e affamato di stimoli. E’ l’inserto domenicale del giornale locale, quello che propone le migliori strisce a fumetti del momento, l’appuntamento settimanale chee il padre non possono per nulla al mondo saltare. Popeye, Mickey Mouse e Skippy sono un mondo altro, un momento di gioia, evasione e condivisione. E poiha un chiodo fisso: vuole diventare un fumettista. Ed è bravo.M.e un amore chiamato disegno Ad appena 15 anni, il suo ritratto del cavallo Sparky, protagonista della strip “Barney Google”, viene pubblicata ...

, papà di Snoopy e degli altri Peanuts, con uno dei suoi abituali lampi di genio, capisce che la Hawaii - mania non può lasciare immune quel beagle mitomane che si crede scrittore, ...La prima esperienza con il personaggio per Robbins risaliva al 1963, quando doppiò Charlie Brown in un documentario inedito sul creatore de I Peanuts,M.. Negli ultimi anni i suoi ...I Peanuts sono la striscia a fumetti più famosa del mondo, pubblicata quotidianamente tra il 1950 e il 2000, quando morì a 77 anni il suo autore Charles Schulz. Ancora oggi le repliche delle strisce ...