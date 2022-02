Calcio | Sampdoria Giampaolo ' Col Milan non partiamo battuti'

(Di sabato 12 febbraio 2022) "Obiettivi diversi, ma sfida importante per entrambe le squadre", dice il tecnico blucerchiato GENOVA - "Non dobbiamo mai partire. Non guardiamo in faccia nessuno". Marco, alla ...

d'inizio alle 12.30: laè reduce dall'importante successo per 4 - 0 col Sassuolo, mentre il Milan nell'ultimo turno ha superato l'Inter in rimonta per 2 - 1 per poi travolgere la ...I neroverdi di Dionisi nell'ultima giornata di campionato sono stati spazzati via 4 - 0 dallae non trovano i tre punti da tre partite consecutive in Serie A , un ruolino di marcia che ...In vista di Milan-Sampdoria, mister Giampaolo ammette che l’assenza di ... La società si è mossa su Giovinco che è un giocatore che se sta bene sa giocare a calcio, diamogli il tempo A San Siro, in un ...Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Sampdoria cerca continuità e affronta il Milan ... su Giovinco che se sta bene è un giocatore di qualità e che sa giocare a calcio. Diamogli il tempo di star ...