Una presenta ‘The PRize’ per le relazioni pubbliche

(Adnkronos) – Una-Aziende della comunicazione unite presenta 'The PRize', il neonato premio dedicato alle relazioni pubbliche. Un riconoscimento nuovo e innovativo dedicato a un comparto altamente strategico e in forte evoluzione come quello delle Pr. Le iscrizioni si apriranno il 14 febbraio e saranno ammesse a partecipare alla selezione le campagne e i progetti di comunicazione realizzati nel periodo dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021. Il Premio è aperto a tutte le aziende di comunicazione con sede in Italia e a tutte le aziende nazionali e internazionali che hanno realizzato campagne di comunicazione dedicate al mercato italiano. Numerose le categorie tra cui poter scegliere divise in 4 macro-sezioni: Industry, una distinzione per mercati come Energy, Tech, Fashion, Entertainment solo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Una presenta Riforma del Csm, via libera dal Csm ... ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Per le candidature non sono previste le liste: il sistema di basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta ...

Volley C/F - Verso il derby El Gall - Busca, coach Dutto: 'Partiamo dalla voglia di tornare in campo' Tutto questo aggiunge pepe a una sfida importante, che all'andata vide le albesi espugnare il palazzetto di Busca per 3 - 1. Alan Dutto, allenatore del Volley Busca, presenta così la sfida: 'Diciamo ...

Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una-Aziende della comunicazione unite presenta 'The PRize', il neonato premio dedicato alle relazioni pubbliche. Un riconoscimento nuovo e innovativo dedicato a ...

