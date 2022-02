**Scuola: preside Tasso (Roma), 'nodi a scrutini? difficoltà a tradurre e a riavviare il dialogo'** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Le difficoltà maggiori da noi, ma in generale emerse dagli scrutini al liceo classico, sono state riscontrate nel recupero delle competenze di traduzione, perché sostanzialmente è stato particolarmente problematico seguire il lavoro dei ragazzi mentre erano in dad. Anche se si potevano fare esercitazioni di latino e greco durante la didattica a distanza, spesso ci siamo trovati con risultati di versioni fotocopia". Ne parla con l'Adnkronos Paolo Pedullà, preside del liceo classico Torquato Tasso, fra gli istituti più prestigiosi della Capitale, al secondo posto nel 2021 nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli dopo tre anni di fila in prima posizione, che rimarca: "Chiaramente il risultato che i ragazzi in presenza possono avere è completamente diverso. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb. (Adnkronos) - "Lemaggiori da noi, ma in generale emerse daglial liceo classico, sono state riscontrate nel recupero delle competenze di traduzione, perché sostanzialmente è stato particolarmente problematico seguire il lavoro dei ragazzi mentre erano in dad. Anche se si potevano fare esercitazioni di latino e greco durante la didattica a distanza, spesso ci siamo trovati con risultati di versioni fotocopia". Ne parla con l'Adnkronos Paolo Pedullà,del liceo classico Torquato, fra gli istituti più prestigiosi della Capitale, al secondo posto nel 2021 nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli dopo tre anni di fila in prima posizione, che rimarca: "Chiaramente il risultato che i ragazzi in presenza possono avere è completamente diverso. Le ...

