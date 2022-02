Scuola: preside Ic via Poseidone (Roma), 'scrutini? Non distinguono destra da sinistra' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Alle primarie e alle medie è emersa da questi ultimi scrutini una incapacità espositiva nella produzione orale e scritta. C'è stato un abbassamento molto forte dei livelli. Quest'anno in terza media sarà reintrodotta la prova scritta di italiano. Non so come i ragazzi che non sono più abituati si cimenteranno con un testo argomentativo". Lo dice all'Adnkronos Annalisa Laudando, preside dell'Istituto comprensivo via Poseidone a Roma, a cui sono iscritti più di 1100 studenti, che aggiunge: "Anche in inglese ci sono grosse difficoltà, sia le primarie che le secondarie sono scese di un livello rispetto a prima della pandemia. Certamente oltre alla dad, ha inciso anche la sospensione del Trinity e del Delf per il francese. Così si posizionano sulla sufficienza, ": Eccellenze? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb. (Adnkronos) - "Alle primarie e alle medie è emersa da questi ultimiuna incapacità espositiva nella produzione orale e scritta. C'è stato un abbassamento molto forte dei livelli. Quest'anno in terza media sarà reintrodotta la prova scritta di italiano. Non so come i ragazzi che non sono più abituati si cimenteranno con un testo argomentativo". Lo dice all'Adnkronos Annalisa Laudando,dell'Istituto comprensivo via, a cui sono iscritti più di 1100 studenti, che aggiunge: "Anche in inglese ci sono grosse difficoltà, sia le primarie che le secondarie sono scese di un livello rispetto a prima della pandemia. Certamente oltre alla dad, ha inciso anche la sospensione del Trinity e del Delf per il francese. Così si posizionano sulla sufficienza, ": Eccellenze? ...

