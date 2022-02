Ricerca | ok Cdm a riordino Irccs | criteri e standard internazionali

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un disegno di legge che delega il governo aldella disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nell'ambito della “Missione 6 – Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è prevista, entro il 2022, l'entrata in vigore di un decreto legislativo per ildella rete deglial fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra, innovazione e cure sanitarie. Il disegno di legge approvato stabilisce i principi di delega volti al raggiungimento di questa milestone europea". E' quanto si legge nella nota diramata dopo il Consiglio dei ministri. "In ...

Capitolo ITA : "Oggi abbiamo illustrato in CdM il Dpcm che dovrebbe a firma del Presidente del consiglio e dei ministri dell'economia e dello sviluppo per avviare il processo di ricerca di un partner. Il Dpcm che è stato illustrato in CdM, ha detto il ministro, 'avvia il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica o vendita diretta. Non abbiamo un ...