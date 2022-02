Pechino 2022 | 15km maschile sci di fondo | trionfo Niskanen davanti a Bolshunov e Klaebo

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Iivodomina la gara di sci dinei 15 km maschili con tecnica classica alle Olimpiadi di. Gara mastodontica del finlandese, che tiene un ritmo altissimo dall’inizio alla fine, dominando in tutti gli intertempi e chiudendo in 37:54.8. Seconda posizione e argento per l’atleta del Comitato Olimpico Russo Alexander, che nella fase centrale sembra poter insidiare il finnico ma poi chiude con +23.2. Un ottimo tratto finale che gli ha permesso di chiudereal norvegese Johannes Hoesflot, partito quasi in sordina ma cresciuto clamorosamente nella seconda parte di gara, chiudendo a +37.5. Il migliore degli italiani è Francesco De Fabiani, che riesce a rimanere nei primi 15 fino a 5km dal termine per poi cedere un po’ nel ...