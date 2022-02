Il Superenalotto regala gioie | le vincite minori del 10 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il concorso del 10delha fatto registrare un vero boom diin tutta Italia: i dettagli su tutti i premiIl concorso deldel 10ha fatto scattare festeggiamenti per 8 giocatori in modo particolare. In assenza di sei e di 5+1 hanno esultato infatti sia i fortunato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto regala

Consumatore.com

La fortuna ha deciso di piazzare i sui colpi magici in altro modo. Al momento la vincita massima sembra un miraggio. Ilancora vincite e tante emozioni ai fortunati giocatori che in ogni caso riescono a strappare per l'appunto la giocata vincente. Le cose però non vanno cosi come vorrebbero gli ..., si vince ancora, il '4' è davvero oro: i premi consegnati dopo l'ultima estrazione ... questo è vero, ma ci troviamo di fronte in ogni caso ad una vincita che qualcosa di certo lo,...Il concorso del 10 febbraio del Superenalotto ha fatto registrare un vero boom di ... anche una piccola somma può regalare un sorriso. E così è stato anche con il concorso del 10 febbraio. Anche in ...La sestina estratta nel concorso del Superenalotto del 10 febbraio ha evidenziato dei ... Italia che in tutti i modi cercano di arrivare a quei sei numeri che potrebbero regalate una fortissima ...