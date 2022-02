Il punto sui mercati: l’inflazione spaventa, le banche centrali sono pronte ad intervenire (Di venerdì 11 febbraio 2022) Montagne russe. È il riassunto che potrebbe fare chi osserva i mercati finanziari in questo periodo. Dalla correzione di Wall Street di gennaio, siamo passati al buon periodo sostenuto dai risultati trimestrali, per poi tornare di nuovo al punto di partenza. Il motivo è uno, quello che per molti analisti sarà il leitmotive del 2022: la reazione delle banche centrali all’inflazione, ormai ai livelli del 1982 negli Stati Uniti. E più i dati si aggravano più l’azione della Federal Reserve sarà importante, con evidenti conseguenze per il mercato azionario. In Europa, la presidente Lagarde ha fatto capire che la BCE potrebbe cambiare volto e uscire dalle politiche che dalla crisi del 2008 hanno caratterizzato le azioni della banca. A costo di vedere spread più alti e tassi di crescita più ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Montagne russe. È il riassunto che potrebbe fare chi osserva ifinanziari in questo periodo. Dalla correzione di Wall Street di gennaio, siamo passati al buon periodo sostenuto dai risultati trimestrali, per poi tornare di nuovo aldi partenza. Il motivo è uno, quello che per molti analisti sarà il leitmotive del 2022: la reazione delleal, ormai ai livelli del 1982 negli Stati Uniti. E più i dati si aggravano più l’azione della Federal Reserve sarà importante, con evidenti conseguenze per il mercato azionario. In Europa, la presidente Lagarde ha fatto capire che la BCE potrebbe cambiare volto e uscire dalle politiche che dalla crisi del 2008 hanno caratterizzato le azioni della banca. A costo di vedere spread più alti e tassi di crescita più ...

