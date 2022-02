I consigli di taglio e colore per copiare il look di Jennifer Aniston, tra i più amati di sempre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grandi occhi azzurri, un fisico asciutto, una grinta invidiabile e una chioma che ha fatto la storia, delle serie tv e non solo. Jennifer Aniston compie 53 anni l’11 febbraio e non è mai stata così in forma. E non solo perché è sulla cresta dell’onda, merito del successo di The Morgan Show la serie tv targata Apple TV, ma soprattutto per quel suo piglio sempre divertente, ironico e auto ironico. E sebbene siano lontani i tempi del “The Rachel”, il taglio più copiato al mondo, l’attrice continua a essere un punto di riferimento per chi è alla perenne ricerca dei capelli perfetti. Tanto da aver fondato anche un suo brand di haircare, Lolavie. Jennifer ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grandi occhi azzurri, un fisico asciutto, una grinta invidiabile e una chioma che ha fatto la storia, delle serie tv e non solo.compie 53 anni l’11 febbraio e non è mai stata così in forma. E non solo perché è sulla cresta dell’onda, merito del successo di The Morgan Show la serie tv targata Apple TV, ma soprattutto per quel suo pigliodivertente, ironico e auto ironico. E sebbene siano lontani i tempi del “The Rachel”, ilpiù copiato al mondo, l’attrice continua a essere un punto di riferimento per chi è alla perenne ricerca dei capelli perfetti. Tanto da aver fondato anche un suo brand di haircare, Lolavie....

