Claudio Amendola in lacrime per la malattia di sua moglie: "Ha combattuto con se stessa" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Claudio Amendola, ospite in studio di Silvia Toffanin racconta lo straziante dolore per la malattia di sua moglie e confessa: "Ha combattuto con se stessa" Abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni di brillante carriera artistica, Claudio Amendola, è oggi uno tra gli attori più amati di sempre. Ospite proprio in questi giorni, del celebre salottino di "Verissimo" il fascinoso Amendola ha confidato il suo dolore, come mai prima. Claudio AmendolaInfatti assieme, alla padrona indiscussa di casa, Silvia Toffanin, dopo aver ripercorso i tratti saliente della sua carriera artistica si è concesso qualche dettaglio inedito riguardante la sua vita privata. E quindi racconta ancora ...

