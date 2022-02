Capannone in fiamme ad Avellino, due persone intossicate (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alle ore 18’44 di oggi 11 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Pianodardine, per un incendio che si è sviluppato in un Capannone adibito a deposito, del posto. Due le squadre prontamente intervenute supportate dall’autoscala, le quale hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero ad altri ambienti. Due operai sono rimasti leggermente intossicati, di cui uno è stato visitato sul posto ed un altro è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori controlli. L’intervento di messa in sicurezza è ancora in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle ore 18’44 di oggi 11 febbraio, i Vigili del Fuoco disono intervenuti a Pianodardine, per un incendio che si è sviluppato in unadibito a deposito, del posto. Due le squadre prontamente intervenute supportate dall’autoscala, le quale hanno circoscritto leevitando che si propagassero ad altri ambienti. Due operai sono rimasti leggermente intossicati, di cui uno è stato visitato sul posto ed un altro è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati diper ulteriori controlli. L’intervento di messa in sicurezza è ancora in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

