Anna Tatangelo bacchetta la Pettinelli | c’entra Gigi D’Alessio

La cantante Anna Tatangelo bacchetta l'insegnante di Amici, Anna Pettinelli: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità della vicenda Una della artiste che con il suo talento, la sua voce e la sua bellissima presenza scenica ha conquistato la scena musicale italiana regalando tantissimi successi è la splendida Anna Tatangelo. La donna è stata spesso al centro del gossip per la sua passata relazione con il cantante Gigi D'Alessio con cui ha dato vita ad un sodalizio importante sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

youaremy_muse : RT @solacomeabolo: NON ANNA TATANGELO CHE CORROMPE LA PETTY PER COMPORTARSI MEGLIO CON LDA?? #amici21 - pastelcoeur : Piangendo per Anna Tatangelo che a cena con la Pettinelli le chiede di comportarsi meglio con LDA #Amici21 - Mondotrash1 : Anna Tatangelo 'corrompe' l'insegnante di #LDA #Amici - mjmxnvsr_ : RT @solacomeabolo: NON ANNA TATANGELO CHE CORROMPE LA PETTY PER COMPORTARSI MEGLIO CON LDA?? #amici21 - RebsDiary : RT @solacomeabolo: NON ANNA TATANGELO CHE CORROMPE LA PETTY PER COMPORTARSI MEGLIO CON LDA?? #amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo corrompe Anna Pettinelli e difende Luca D'Alessio Nonostante la separazione dall'ex Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo difende a spada tratta il figlio Luca D'Alessio con la maestra incontentabile Anna Pettinelli. Anna Tatangelo è rimasta in ottimi rapporti con i figli dell'ex Gigi D'Alessio e da casa ...

Amici, Anna Tatangelo a cena con Pettinelli: scatta la ramanzina su LDA Anna Tatangelo attovagliata a cena con Anna Pettinelli : inevitabile che si parlasse di LDA , il figlio di Gigi D'Alessio con cui la cantante di Sora, come è risaputo, ha avuto una lunga relazione ...

Anna Tatangelo difende il figlio di Gigi D'Alessio: «Anna Pettinelli devi comportarti meglio con LDA» Anna Tatangelo a cena con la Pettinelli ha voluto un po', con ironia, far ricredere la docente sul talento di LDA: «Ho portato a cena Anna perché voglio che si comporti un po’ meglio con Luca. Non ti ...

