Scanzi non ha diffamato Montesano, giudice archivia querela (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il giornalista Andrea Scanzi non ha diffamato Enrico Montesano ma ha solo esercitato il diritto di cronaca pur avendo espresso un giudizio critico sul comportamento dell’attore romano quando le forze dell’ordine gli chiesero di indossare la mascherina. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, che ha archiviato la querela presentata dal popolare volto del cinema, della tv e del teatro alla Procura di Arezzo, città di nascita e residenza di Scanzi. Nell’autunno del 2020, prima con un post sui social e poi con un articolo sulla versione online del “Fatto Quotidiano”, Scanzi stigmatizzò quanto accaduto a margine di una manifestazione in piazza a Roma, in cui Montesano si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il giornalista Andreanon haEnricoma ha solo esercitato il diritto di cronaca pur avendo espresso un giudizio critico sul comportamento dell’attore romano quando le forze dell’ordine gli chiesero di indossare la mascherina. Lo ha stabilito ilper le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, che hato lapresentata dal popolare volto del cinema, della tv e del teatro alla Procura di Arezzo, città di nascita e residenza di. Nell’autunno del 2020, prima con un post sui social e poi con un articolo sulla versione online del “Fatto Quotidiano”,stigmatizzò quanto accaduto a margine di una manifestazione in piazza a Roma, in cuisi ...

