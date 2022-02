Cucina e sport, l'ex campione di pugilato si cimenta nei fornelli (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'ex campione dei pesi massimi leggeri di pugilato Vincenzo Cantatore si cimenta in Cucina e invita a fare esperienze di cooking, lanciando un progetto insieme a Francesco Testa, il gestore del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'exdei pesi massimi leggeri diVincenzo Cantatore siine invita a fare esperienze di cooking, lanciando un progetto insieme a Francesco Testa, il gestore del ...

Advertising

Affaritaliani : Cucina e sport, l'ex campione di pugilato si cimenta nei fornelli - solfabia : @angvs_ Soletta c'ha in mente qualcosa!! Dai retta a me, sono tre giorni che esce dalla cripta al mattino, sta in c… - Tokyo76125102 : @s_s_unicorn Glie la faccio io la previsione in estate P fa la proposta e tra due anni saranno già spostati sperand… - liczin : In Italia ciò che non è ovvia normalità da dare per scontata (calcio, cattolicesimo, cucina e altre religioni) è bu… - solfabia : @AHaonthefloor1 Ti dico la mia, gf vuole fare il giochino: sole/baru/delia e poi ci butta alex. Jess non rientra ne… -