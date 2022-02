Chiusi dai carabinieri 21 punti prelievo per tamponi rapidi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - I carabinieri del Nas, a seguito di una vasta campagna di accertamenti condotta d'intesa con il ministero della Salute per verificare la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19, presso i punti prelievo delle farmacie e centri di analisi, hanno disposto la sospensione di 21 punti di prelievo di tamponi rapidi condotti in condizioni igienico-strutturali carenti e con modalità non compatibili con la prosecuzione dell'attività. Sono stati sequestrati complessivamente 677 kit per tamponi rapidi risultati non idonei e individuati 18 operatori che svolgevano l'attività sebbene privi del green pass. L'estensione delle verifiche ha inoltre consentito di accertare ulteriori violazioni connesse con la regolare ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Idel Nas, a seguito di una vasta campagna di accertamenti condotta d'intesa con il ministero della Salute per verificare la corretta esecuzione deie analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19, presso idelle farmacie e centri di analisi, hanno disposto la sospensione di 21didirapidi condotti in condizioni igienico-strutturali carenti e con modalità non compatibili con la prosecuzione dell'attività. Sono stati sequestrati complessivamente 677 kit perrapidi risultati non idonei e individuati 18 operatori che svolgevano l'attività sebbene privi del green pass. L'estensione delle verifiche ha inoltre consentito di accertare ulteriori violazioni connesse con la regolare ...

Advertising

sulsitodisimone : Chiusi dai carabinieri 21 punti prelievo per tamponi rapidi - mary1966n : @Mia_chon_ @intuslegens Peggio di tutti chiusi no dai. Questi che descrivi son gli strascichi delle chiusure totali… - Rossaliena : Dai un'occhiata al video di Marco Mengoni! #TikTok #MEN60NIPLATINI #ilRIFF #MarcoNegliStadi - Nobodysayops : @Just___Jam È difficile comunque staccarsi dai ricordi, più che altro hanno vissuto intensamente perché chiusi là d… - loumyangel_ : non capisco perché i maneskin hanno dovuto rimandare il concerto a marzo a causa dello spazio al chiuso dato che da… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusi dai Chiusi dai carabinieri 21 punti prelievo per tamponi rapidi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Borse asiatiche perdono slancio. Tokyo chiude positiva (Teleborsa) - Le borse asiatiche perdono slancio, dopo il rally delle borse mondiali, scaturito dai titoli tecnologici e da un diffuso ... mentre il Topix è salito dello 0,37%. Chiude sulla parità ...

Chiusi dai carabinieri 21 punti prelievo per tamponi rapidi I controlli dei Carabinieri del NAS sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei “falsi positivi” e cioè soggetti già risultati ...

(Teleborsa) - Le borse asiatiche perdono slancio, dopo il rally delle borse mondiali, scaturito dai titoli tecnologici e da un diffuso ... mentre il Topix è salito dello 0,37%. Chiude sulla parità ...I controlli dei Carabinieri del NAS sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei “falsi positivi” e cioè soggetti già risultati ...