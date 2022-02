Calciomercato Milan, agenti di Botman in sede: le ultime (Di giovedì 10 febbraio 2022) Calciomercato Milan, gli agenti di Sven Botman sono arrivati nella sede rossonera per incontrare Maldini e Massara: i dettagli Si scalda la pista Sven Botman per il Milan. Come riportato da Calciomercato.com infatti, e in particolare da Daniele Longo, gli agenti del forte centrale del Lille sono arrivati in questi istanti nella sede rossonera per incontrare Maldini e Massara. L’obiettivo è quello di definire l’accordo in vista di giugno per quello che con ogni probabilità dovrebbe essere il primo rinforzo del mercato estivo del Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022), glidi Svensono arrivati nellarossonera per incontrare Maldini e Massara: i dettagli Si scalda la pista Svenper il. Come riportato da.com infatti, e in particolare da Daniele Longo, glidel forte centrale del Lille sono arrivati in questi istanti nellarossonera per incontrare Maldini e Massara. L’obiettivo è quello di definire l’accordo in vista di giugno per quello che con ogni probabilità dovrebbe essere il primo rinforzo del mercato estivo del Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

