Botman – Milan: agenti a Casa Milan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Botman al Milan? Beh sembrerebbe che le cose si facciano sempre più serie. I membri dell’agenzia Muy Manero Nikkie Bruinenberg e Francesco Minieri sono giunti a Casa Milan per un incontro con Paolo Maldini e Ricky Massara. Già nella giornata di ieri gli agenti sono stati ospiti a San Siro per Milan Lazio. Ci sta da dire che Botman è sul taccuino di parecchi club. Infatti, durante il tour Milanese, gli agenti hanno visto diversi emissari di diversi club. Botman è un pallino del Milan ormai da parecchio. Già durante la sessione invernale si è fatto un tentativo che però sembra non essere andato a buon fine per via ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022)al? Beh sembrerebbe che le cose si facciano sempre più serie. I membri dell’agenzia Muy Manero Nikkie Bruinenberg e Francesco Minieri sono giunti aper un incontro con Paolo Maldini e Ricky Massara. Già nella giornata di ieri glisono stati ospiti a San Siro perLazio. Ci sta da dire cheè sul taccuino di parecchi club. Infatti, durante il tourese, glihanno visto diversi emissari di diversi club.è un pallino delormai da parecchio. Già durante la sessione invernale si è fatto un tentativo che però sembra non essere andato a buon fine per via ...

