Uomini e Donne, Matteo Ranieri alla corteggiatrice: 'ti avrei scelta' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il trono di Matteo Ranieri prosegue speditamente, ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne sono emerse alcune problematiche riguardanti in particolar modo la corteggiatrice Denise. La ragazza, il cui ritorno in studio è parso incerto finora, è tornata a farsi sentire in un'esterna che sembra aver chiarito ogni incomprensione. Tutto è cominciato quando Denise ha pensato di concentrare i suoi sentimenti per Matteo in una lettera, che ha poi letto davanti al ragazzo in un'esterna. Uomini e Donne: la lettera emozionante di Denise a Matteo All'interno della lettera che Denise ha scritto a Matteo, la ragazza ha svelato di nutrire dubbi a proposito dell'interesse del tronista nei suoi confronti. Se fosse per lei, direbbe al ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il trono diprosegue speditamente, ma nelle ultime puntate disono emerse alcune problematiche riguardanti in particolar modo laDenise. La ragazza, il cui ritorno in studio è parso incerto finora, è tornata a farsi sentire in un'esterna che sembra aver chiarito ogni incomprensione. Tutto è cominciato quando Denise ha pensato di concentrare i suoi sentimenti perin una lettera, che ha poi letto davanti al ragazzo in un'esterna.: la lettera emozionante di Denise aAll'interno della lettera che Denise ha scritto a, la ragazza ha svelato di nutrire dubbi a proposito dell'interesse del tronista nei suoi confronti. Se fosse per lei, direbbe al ...

